Пограничники на Луганщине уничтожили автомобили, ББМ и склады боеприпасов оккупантов

ГПСУ поразили военную технику россиян на Луганщине. Фото: ГПСУ

В Луганской области украинские пограничники ликвидировали огромное количество военной техники российских оккупантов. Речь идет об автомобилях, ББМ (боевая бронированная машина) и складах боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«Пограничники подразделения РУБпАК «Феникс» в районе Кременной и Серебрянского леса «припарковали» 6 вражеских авто, отправили на запчасти броневик и уничтожили 3 склада боеприпасов», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве отметили, что в результат ударов повреждены военный грузовик, несколько авто и пушка оккупантов.



Ранее мы писали, что украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям российских захватчиков в Луганской области.