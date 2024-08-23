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Пограничники на Луганщине уничтожили автомобили, ББМ и склады боеприпасов оккупантов

23 августа 2024, 17:13

Пограничники на Луганщине уничтожили автомобили, ББМ и склады боеприпасов оккупантов

ГПСУ поразили военную технику россиян на Луганщине. Фото: ГПСУ ГПСУ поразили военную технику россиян на Луганщине. Фото: ГПСУ

В Луганской области украинские пограничники ликвидировали огромное количество военной техники российских оккупантов. Речь идет об автомобилях, ББМ (боевая бронированная машина) и складах боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

«Пограничники подразделения РУБпАК «Феникс» в районе Кременной и Серебрянского леса «припарковали» 6 вражеских авто, отправили на запчасти броневик и уничтожили 3 склада боеприпасов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в результат ударов повреждены военный грузовик, несколько авто и пушка оккупантов.

Ранее мы писали, что украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям российских захватчиков в Луганской области. 

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