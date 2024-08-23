Прикордонники на Луганщині знищили автомобілі, ББМ та склади боєприпасів окупантів

ДПСУ вразили військову техніку росіян на Луганщині Фото: ДПСУ

На Луганщині українські прикордонники ліквідували величезну кількість військової техніки російських окупантів. Йдеться про автомобілі, ББМ (бойова броньована машина) та склади боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Прикордонники підрозділу РУБпАК «Фенікс» у районі Кремінної та Серебрянського лісу «припаркували» 6 ворожих авто, відправили на запчастини броньовик та знищили 3 склади боєприпасів», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві зазначили, що внаслідок ударів пошкоджено військову вантажівку, кілька авто та гармату окупантів.



Раніше ми писали, що українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях російських загарбників у Луганській області.