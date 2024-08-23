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США ввели нові санкції проти РФ та виділили ще один пакет допомоги Україні

23 серпня 2024, 23:15

США ввели нові санкції проти РФ та виділили ще один пакет допомоги Україні

Президент США Джозеф Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні. Крім цього, Білий дім ввів санкції проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ОПК.

«Пакет включає ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України, обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети для захисту від мінливої тактики Росії на полі бою, а також боєприпаси для солдатів на передовій та мобільні ракетні системи, які їх захищають», — повідомляє Білий дім у релізі.

Джозеф Байден повідомив, що санкції США стосуються майже 400 організацій та осіб, які сприяють незаконній війні Росії.

Санкційний тиск на Росію має посилюватись і надалі, наголосив український президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення Білого дому.

Також Зеленський підтвердив надання нового пакета оборонної підтримки від США.

Він наголосив, що Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст. 

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