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ЕС продлил экономические санкции против России

22 июля 2024, 15:38

ЕС продлил экономические санкции против России

Евросоюз продлил ограничительные меры против экономики РФ из-за ее войны против Украины еще на шесть месяцев – до 31 января 2025 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 22 июля.

«Эти санкции, впервые введенные в 2014 году, были существенно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины», — говорится в сообщении.

В настоящее время санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая разные ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Они также охватывают запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановку языковой деятельности и лицензий в Евросоюзе нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных агентств. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

«Пока незаконные действия РФ продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры при необходимости», — заявили в Совете ЕС.

Напомним, 27 мая Европейский союз по запросу Чехии ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также издания «Голос Европы» (Voice of Europe).

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