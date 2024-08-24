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Украинцы сами решают будущее страны — Зеленский по случаю Дня независимости

24 августа 2024, 09:45

Украинцы сами решают будущее страны — Зеленский по случаю Дня независимости

Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня независимости Украины. Кадр из видео Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня независимости Украины. Кадр из видео

Украина сегодня, 24 августа, отмечает День независимости. Сине-желтый флаг был занесен в здание бывшего Верховного совета УССР 33 года назад.

По случаю праздника к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что страна сама сделает выбор, по какому пути развиваться.

«Мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должно быть сине-желтое знамя. Не будет больной дед с Красной площади, постоянно угрожающий всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои "красные линии". Как жить, по какому пути идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Так работает независимость», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

Он напомнил, что сейчас Силы обороны Украины ведут наступление в Курской области РФ. 

«Это отплата за наших мирных граждан, на которых летят УАБы и кинжалы, за наших поседевших родителей, за наших детей, вынужденных учиться под землей, за всех наших людей, которые предпочли бы никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы знают их», — подчеркнул Зеленский.

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Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня независимости Украины. Кадр из видео Украинцы сами решают будущее страны — Зеленский по случаю Дня независимости
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