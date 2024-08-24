Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня независимости Украины. Кадр из видео

Украина сегодня, 24 августа, отмечает День независимости. Сине-желтый флаг был занесен в здание бывшего Верховного совета УССР 33 года назад.

По случаю праздника к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что страна сама сделает выбор, по какому пути развиваться.



«Мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должно быть сине-желтое знамя. Не будет больной дед с Красной площади, постоянно угрожающий всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои "красные линии". Как жить, по какому пути идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Так работает независимость», — сказал Зеленский в своем видеообращении.



Он напомнил, что сейчас Силы обороны Украины ведут наступление в Курской области РФ.



«Это отплата за наших мирных граждан, на которых летят УАБы и кинжалы, за наших поседевших родителей, за наших детей, вынужденных учиться под землей, за всех наших людей, которые предпочли бы никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы знают их», — подчеркнул Зеленский.



