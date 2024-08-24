Українці самі вирішують майбутнє країни — Зеленський з нагоди Дня незалежності

Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня незалежності України. Кадр з відео

Україна сьогодні, 24 серпня, відзначає День незалежності. Синьо-жовтий прапор було занесено до будівлі колишньої Верховної ради УРСР 33 роки тому.

З нагоди свята до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що країна сама зробить вибір, яким шляхом розвиватися.



«Ми не дамо перетворити на сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід із Червоної площі, який постійно загрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої "червоні лінії". Як жити, яким шляхом йти і який вибір робити, визначатимуть для себе лише Україна та українці. Так працює незалежність», — сказав Зеленський у своєму відеозверненні.



Він нагадав, що зараз Сили оборони України ведуть наступ у Курській області РФ.



«Це відплата за наших мирних громадян, на яких летять УАБи та кинджали, за наших посивілих батьків, за наших дітей, змушених вчитися під землею, за всіх наших людей, які воліли б ніколи в житті не знати назв цих проклятих місць: "Саваслейка", "Оленья", "Енгельс". Але, на жаль, українці знають їх», — наголосив Зеленський.