Россияне убили семь человек и ранили 15 в Донецкой области

Российские оккупанты за минувшие сутки, 24 августа, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что семь человек погибли, также есть много пострадавших. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 24 августа россияне убили 7 жителей Донецкой области: 5 в Константиновке, 1 в Торецке и Котлино», — отметил он.

По словам Филашкина, 15 человек пострадали в результате атак.



С начала полномасштабной в Донецкой области погибли 2182 человека, пострадали — 5717 человек. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российская армия 25 августа атаковала территорию Украины ударными дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Благодаря действию сил и средств противовоздушной обороны большинство российских целей не достигли своих целей или были сбиты.