РФ атаковала Украину дронами и ракетами: Олещук рассказал о работе ПВО

ПВО сбила 8 дронов. Фото: Николай Олещук

Российская армия 25 августа атаковала территорию Украины ударными дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Благодаря действию сил и средств противовоздушной обороны большинство российских целей не достигли своих целей или были сбиты. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.



«В ночь на 25 августа 2024 года противник нанес удар ракетами различных типов по прифронтовым областям Украины. Атакованы Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая области. Враг применил ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей: крылатую «Искандер-К», баллистическую «Искандер-М» и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей», — отметил он.



По словам Олещука, большинство ракет не достигли своих целей.



Кроме того, оккупанты атаковали 9-ю ударными беспилотниками типа «Shahed» с мыса Чауда - Крым.

Восемь «шахедов» были сбиты в Николаевской области.



Ранее мы писали, что российская армия ночью 25 августа атаковала отель в Краматорске Донецкой области. В результате атак двое людей пострадали, один человек находится под завалами здания.