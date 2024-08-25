Росіяни вбили семеро людей і поранили 15 у Донецькій області

Російські окупанти минулої доби, 24 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що семеро людей загинули, також є багато постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 24 серпня росіяни вбили 7 жителів Донецької області: 5 у Костянтинівці, 1 у Торецьку та Котлиному», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 15 людей постраждали внаслідок атак.



З початку повномасштабної на Донеччині загинули 2182 особи, постраждали — 5717. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російська армія 25 серпня атакувала територію України ударними дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Завдяки дії сил і засобів протиповітряної оборони більшість російських цілей не досягли своїх цілей або були збиті.