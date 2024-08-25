Армия РФ наносит удары по Курской области — Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российская армия по состоянию на 25 августа обстреливает населенные пункты Курской области РФ из различных видов вооружения. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 25 августа.



«По территории Курской области РФ россияне продолжают бить из танков, ствольной артиллерии и минометов, а также бомбардируют районы своих же населенных пунктов КАБами», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что с начала 25 августа на фронте произошло 68 боевых столкновений.



Как отмечается, Командование ВС РФ передислоцировало российские подразделения из района города Часов Яр на Донетчине в Курскую область на фоне усилий противодействия украинскому вторжению.