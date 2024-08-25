Покровское направление остается наиболее напряженным: зафиксировано 17 штурмов

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции Сил обороны. В общем, с начала суток произошло 68 боевых столкновений. Больше всего атак — на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Ситуация на фронте:



На Харьковском направлении произошло три атаки вблизи Липцев и Волчанска, где сейчас еще продолжается бой.



На Купянском направлении россияне провели семь атак в сторону Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. Еще продолжаются три боестолкновения.



На Лиманском направлении начинались 13 боев. Противник штурмовал позиции ВСУ неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Пролетарского, Первомайского, Новосадового, Торского и Невского.



На Северском направлении украинские защитники остановили пять штурмов у Верхнекаменского, Спирного и Выемки.



На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Спирного, Часового Яра и Андреевки.



На Торецком направлении захватчики атаковали четыре раза, возле Торецка и Нелиповки. Все штурмы отбиты.



На Покровском направлении россияне осуществили 17 штурмовых действий в районах семи различных населенных пунктов. 11 из этих атак проходили возле Калинового и Новогродовки. Где, к тому же, ВС РФ задействовали для ударов вертолеты Ка-52.



На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки и Константиновки.



На Времовском направлении захватчики трижды штурмовали наши позиции возле Водяного.



На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Жеребянок и Токаревки.



Ранее мы писали, что украинские пограничники ликвидировали зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и танк Т-62 на Краматорском направлении Донецкой области.