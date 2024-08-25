Армія РФ завдає ударів по Курській області — Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російська армія станом на 25 серпня обстрілює населені пункти Курської області РФ з різних видів озброєння. Про це повідомили у відомстві у неділю, 25 серпня.



«По території Курської області РФ росіяни продовжують бити з танків, ствольної артилерії та мінометів, а також бомбардують райони своїх же населених пунктів КАБами», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що з початку 25 серпня на фронті сталося 68 бойових зіткнень.



Як зазначається, Командування ЗС РФ передислокувало російські підрозділи з району міста Годин Яр на Донеччині на Курську область на тлі зусиль протидії українському вторгненню.