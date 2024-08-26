Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В Днепропетровской области из-за российского удара погиб мужчина

26 августа 2024, 10:15

В Днепропетровской области из-за российского удара погиб мужчина

Днепропетровская ОВА сегодня сообщает об утренней массированной атаке на Днепропетровскую область. В частности, были атакованы Днепровский и Криворожский районы.

Отмечается, что благодаря работе ПВО удалось предотвратить некоторые последствия. Однако, не обошлось без жертв и разрушений.

Сообщается о гибели 69-летнего мужчины, а также о нескольких возгораниях, включая пожар в дачном доме. 

Местные власти призывают жителей оставаться в безопасных местах.

Напомним, в понедельник, 26 августа, в Украине будут действовать экстренные отключения света. Это связано с массированной российской атакой на украинские города.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Днепропетровская область войска РФ Ракетная атака

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:20
Российские военные штурмуют Новогродовку в Донецкой области — Генштаб ВСУ
07:20
Российские войска продвинулись возле Торецка и в черте города — ISW
23:36
Главное за день: Удар по гостинице в Краматорске. Угольная отрасль и война
23:31
Главное за день: Обмены пленными. Пожар на складе боеприпасов под Воронежем
15:13
Жители оккупации тоже отмечают День независимости Украины — фотоакция
00:09
Главное за день: Армия РФ продвигается к Покровску. Клименко снова приехал на Донбасс
21:44
День шахтера на Донбассе — без шахт, Донецк тонет в мусоре: дайджест ►
20:45
Оккупированная Горловка под обстрелом: в «ДНР» показали последствия
16:23
Беглый министр времен Януковича снова приехал на оккупированный Донбасс
15:01
В оккупированном Донецке не осталось шахт, которые добывают уголь
13:51
В Мариуполе гремели взрывы, поднялся дым
11:15
«Борьба продолжается»: в оккупированном Донецке в разных частях города появился флаг Украины
08:10
Россияне вербуют молодежь на оккупированных территориях Украины — ЦНС
23:03
Обстрелы Донецка и Горловки: в «ДНР» заявили о 15 пострадавших
23:03
Главное за день: РФ захватила три села на Донбассе. ВСУ продвигаются в Курской области
16:58
«Подвал смерти»: россияне своих же военных держат «под замком» в психбольнице оккупированного Донецка
16:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:22
«Это нехорошие новости для фронта»: РФ использует построенную железную дорогу в Мариуполь для перевозки топлива
23:26
Главное за день: Армия РФ перекидывает войска в Курскую область. ВСУ борются за Нью-Йорк
17:55
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
все новости
11:57
В Одесской области в результате удара россиян пострадали четыре человека, среди них — ребенок
11:56
Центр Константиновки снова под обстрелом, сообщают о раненых
11:39
«Ситуация в энергетике сложная», – Минэнерго о массированной атаке РФ на Украину
11:20
Российские военные штурмуют Новогродовку в Донецкой области — Генштаб ВСУ
10:59
В результате массированной атаки РФ пострадали 15 областей Украины, есть жертвы — Шмыгаль
10:28
В разных регионах Украины из-за массированного обстрела обесточен ряд объектов «Укрзалізниці». Что нужно знать пассажирам
10:28
Армия РФ за сутки обстреляла три района Донецкой области: повреждены дома и ЛЭП
10:15
В Днепропетровской области из-за российского удара погиб мужчина
09:58
В Луцке обломки «Шахеда» рухнули на многоквартирный дом, атакован объект инфраструктуры: известно об одном погибшем
09:47
В нескольких районах Киева отсутствует водоснабжение из-за отключения электроэнергии
09:29
В Украине ввели экстренные отключения света
09:24
Армия РФ продвинулась в городах Новогродовка и Зализное в Донецкой области – DeepState
08:10
В России заявили о сбитии дронов, летевших в направлении военных аэродромов в Саратовской области
07:20
Российские войска продвинулись возле Торецка и в черте города — ISW
23:36
Главное за день: Удар по гостинице в Краматорске. Угольная отрасль и война
21:15
Под завалами гостиницы в Карматорске нашли погибшего сотрудника Reuters из Британии
17:59
Армия РФ наносит удары по Курской области — Генштаб
17:37
Покровское направление остается наиболее напряженным: зафиксировано 17 штурмов
16:59
В Покровском районе оккупанты сбросили дрон на эвакуационный автомобиль: там был ребенок
15:38
На Краматорском направлении пограничники уничтожили ЗРК «Стрела-10» и танк Т-62 оккупантов
все новости
ВИДЕО
Поврежденный обломками «Шахеда» многоквартирный дом в Луцке. Фото: кадр из видео В Луцке обломки «Шахеда» рухнули на многоквартирный дом, атакован объект инфраструктуры: известно об одном погибшем
26 августа, 09:58
Обломки беспилотника упали на самое высокое здание в Поволжье. Фото: ASTRA В России заявили о сбитии дронов, летевших в направлении военных аэродромов в Саратовской области
26 августа, 08:10
Украинские военные наносят удары по военной техники россиян. Фото: кадр с видео На Краматорском направлении пограничники уничтожили ЗРК «Стрела-10» и танк Т-62 оккупантов
25 августа, 15:38
Разработку украинской дальнобойной ракеты-дрон Паляниця завершили за 1,5 год. Фото: скриншот В сети рассказали детали об украинской ракете «Паляниця»
25 августа, 10:56
Последствия атаки дрона на эвакуационный автомобиль. Фото Богдан Зуяков / Instagram Российский дрон атаковал автомобиль волонтера в Часов Яре
24 августа, 18:43
Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня независимости Украины. Кадр из видео Украинцы сами решают будущее страны — Зеленский по случаю Дня независимости
24 августа, 09:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор