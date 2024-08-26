В Днепропетровской области из-за российского удара погиб мужчина

Днепропетровская ОВА сегодня сообщает об утренней массированной атаке на Днепропетровскую область. В частности, были атакованы Днепровский и Криворожский районы.

Отмечается, что благодаря работе ПВО удалось предотвратить некоторые последствия. Однако, не обошлось без жертв и разрушений.

Сообщается о гибели 69-летнего мужчины, а также о нескольких возгораниях, включая пожар в дачном доме.

Местные власти призывают жителей оставаться в безопасных местах.

Напомним, в понедельник, 26 августа, в Украине будут действовать экстренные отключения света. Это связано с массированной российской атакой на украинские города.