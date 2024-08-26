У Дніпропетровській області через російський удар загинув чоловік

Дніпропетровська ОВА сьогодні повідомляє про ранкову масовану атаку на Дніпропетровську область. Зокрема, було атаковано Дніпровський та Криворізький райони.

Зазначається, що завдяки роботі ППО вдалося запобігти деяким наслідкам. Проте не обійшлося без жертв та руйнувань.

Повідомляється про загибель 69-річного чоловіка, а також про кілька спалахів, включаючи пожежу в дачному будинку.

Місцева влада закликає мешканців залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, в Україні діятимуть екстрені відключення світла. Це пов'язано із масованою російською атакою на українські міста.