Армия РФ за сутки обстреляла три района Донецкой области: повреждены дома и ЛЭП

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 25 августа, атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, административные здания и ЛЭП. Есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под ударом захватчиков оказались три района, в частности, Покровский, Краматорский и Бахмутский.



Покровский район. В Украинске Селидовской громаде погиб человек. В Гродовской громаде повреждены дома. Обстреляны окраины Кураховской и Марьинской громад.



Краматорский район. В Лиманской громаде ранен человек в Лозовом, уничтожено 3 дома в Торском. В Славянске повреждены 3 дома, админздание, нежилое помещение и 3 грузовика. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 3 многоэтажки, админздание, линия электропередач и авто.



Бахмутский район. В Северном Торецкой громады ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Северске повреждены 2 дома, еще 1 дом поврежден в Серебрянке.



Ранее мы писали, что российские оккупанты продвинулись в городах Новогродовка, Зализное и селе Константиновка Донецкой области.