Армія РФ за добу обстріляла три райони Донецької області: пошкоджено будинки та ЛЕП

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 25 серпня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та ЛЕП. Є жертви та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під ударом загарбників опинилися три райони, зокрема, Покровський, Краматорський та Бахмутський.



Покровський район. В Українську Селидівської громади загинула людина. У Гродівській громаді пошкоджені будинки. Обстріляні околиці Курахівської та Мар'їнської громад.



Краматорський район. У Лиманській громаді поранено людину в Лозовому, знищено 3 будинки у Торському. У Слов'янську пошкоджено 3 будинки, адмінбудівлю, нежитлове приміщення і 3 вантажівки. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю, лінію електропередач і авто.



Бахмутський район. У Північному Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці.



Раніше ми писали, що російські окупанти просунулися у містах Новогродівка, Залізне та селі Костянтинівка Донецької області.