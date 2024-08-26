Российские военные штурмуют Новогродовку в Донецкой области — Генштаб ВСУ

Ориентировочная линия фронта по состоянию на 10 часов утра 26 августа на Покровском направлении. Карта: DeepState

Войска РФ сосредоточились на Новогродовке на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом в сегодняшней утренней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что из 42-х штурмов на этом участке фронта почти половина атак произошла вблизи города.

«Новогродовку атаковали также и неуправляемыми авиаракетами», — говорится в сводке Генштаба.

Также армия РФ усилила давление на Лиманском направлении: за прошедшие сутки украинские воины отбивали здесь 21 атаку — на треть больше, чем перед этим.

На Лиманском фронте оккупанты больше всего давили вблизи Невского, сообщает Генштаб.

Напомним, войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку и югу от Торецка Донецкой области и в пределах восточных окрестностей этого населенного пункта.