Російські військові штурмують Новогродівку на Донеччині — Генштаб ЗСУ

Орієнтовна лінія фронту станом на 10 годину ранку 26 серпня на Покровському напрямку. Карта: DeepState

Війська РФ зосередилися на Новогродівці на Покровському напрямку в Донецькій області. Про це у сьогоднішньому ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що із 42-х штурмів на цій ділянці фронту майже половина атак сталася поблизу міста.

«Новогродівку атакували також і некерованими авіаракетами», — йдеться у зведенні Генштабу.

Також армія РФ посилила тиск на Лиманському напрямку: минулої доби українські воїни відбивали тут 21 атаку — на третину більше, ніж перед цим.

На Лиманському фронті окупанти найбільше тиснули поблизу Невського, повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, війська РФ нещодавно просунулися на північний схід і південь від Торецька Донецької області та в межах східних околиць цього населеного пункту.