«Ситуация в энергетике сложная», – Минэнерго о массированной атаке РФ на Украину

Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Фото: личная страница Галущенко в Фейсбук

26 августа под прицелом российских ракет оказалась энергетика Украины. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, россияне не оставляют планов лишить украинцев света.

«Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Ситуация сложная, последствия атаки уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», – рассказал Галущенко.

Напомним, что в разных регионах Украины из-за массированного обстрела обесточен ряд объектов «Укрзалізниці».