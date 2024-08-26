«Ситуація в енергетиці складна», – Міненерго про масовану атаку РФ на Україну

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: особиста сторінка Галущенка у Фейсбук

26 серпня під прицілом російських ракет опинилася енергетика України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, росіяни не залишають планів позбавити українців світла.

«Оператор системи передачі терміново запровадив режим екстрених відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атаки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією», – розповів Галущенко.

Нагадаємо, що в різних регіонах України через масований обстріл знеструмлена низка об'єктів «Укрзалізниці».