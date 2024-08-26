В России на Омском НПЗ произошел взрыв, есть пострадавшие

На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России прогремел взрыв и начался пожар. Фото: Baza

Сегодня произошел взрыв на Омском нефтеперерабатывающем заводе в России. Предварительно, взорвалась установка АВТ-11. Сейчас там полыхает пожар, сообщает издание Baza.

«Местные жители сообщают, что перед пожаром был слышен громкий хлопок: затряслись дома и задрожали окна», — говорится в сообщении.

Из установки АВТ-11, которая предназначена для разделения нефти на фракции и последующей их переработки, идет огонь. По данным «Базы», площадь пожара — 1000 квадратных метров.

Отмечается, что при взрыве на НПЗ пострадали два человек. Они находятся в тяжелом состоянии: у одного оторвало конечность, у второго диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и контузия.

Издание уточняет, что горит установка АВТ-11, предназначенная для разделения нефти на фракции и последующей переработки. Угроза новых взрывов сохраняется.

В то же время, издание ASTRA со ссылкой на пресс-службу завода сообщает, что НПЗ работает штатно, даже несмотря на возгорание.

Напомним, в Пролетарске Ростовской области РФ несколько дней не могут потушить пожар на нефтехранилище после атаки беспилотников.