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В России на Омском НПЗ произошел взрыв, есть пострадавшие

26 августа 2024, 14:55

В России на Омском НПЗ произошел взрыв, есть пострадавшие

На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России прогремел взрыв и начался пожар. Фото: Baza На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России прогремел взрыв и начался пожар. Фото: Baza

Сегодня произошел взрыв на Омском нефтеперерабатывающем заводе в России. Предварительно, взорвалась установка АВТ-11. Сейчас там полыхает пожар, сообщает издание Baza. 

«Местные жители сообщают, что перед пожаром был слышен громкий хлопок: затряслись дома и задрожали окна», — говорится в сообщении. 

Из установки АВТ-11, которая предназначена для разделения нефти на фракции и последующей их переработки, идет огонь. По данным «Базы», площадь пожара — 1000 квадратных метров. 

Отмечается, что при взрыве на НПЗ пострадали два человек. Они находятся в тяжелом состоянии: у одного оторвало конечность, у второго диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и контузия.

Издание уточняет, что горит установка АВТ-11, предназначенная для разделения нефти на фракции и последующей переработки. Угроза новых взрывов сохраняется.

В то же время, издание ASTRA со ссылкой на пресс-службу завода сообщает, что НПЗ работает штатно, даже несмотря на возгорание.

Напомним, в Пролетарске Ростовской области РФ несколько дней не могут потушить пожар на нефтехранилище после атаки беспилотников.

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