У Росії на Омському НПЗ стався вибух, є постраждалі

На одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії пролунав вибух і почалася пожежа. Фото: Baza

Сьогодні стався вибух на Омському нафтопереробному заводі у Росії. Попередньо вибухнула установка АВТ-11. Зараз там вирує пожежа, повідомляє видання Baza.

«Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею було чути гучний хлопок: затряслися будинки і затремтіли вікна», — йдеться у повідомленні.

З установки АВТ-11, яка призначена для поділу нафти на фракції та подальшої їхньої переробки, йде вогонь. За даними «Бази», площа пожежі — 1000 квадратних метрів.

Зазначається, що під час вибуху на НПЗ постраждали двоє людей. Вони перебувають у важкому стані: у одного відірвало кінцівку, у другого діагностовано закриту черепно-мозкову травму та контузію.

Видання уточнює, що горить установка АВТ-11, призначена для розподілу нафти на фракції та подальшої переробки. Загроза нових вибухів зберігається.

У той же час видання ASTRA з посиланням на пресслужбу заводу повідомляє, що НПЗ працює штатно, навіть незважаючи на загоряння.

Нагадаємо, у Пролетарську Ростовської області РФ кілька днів не можуть загасити пожежу на нафтосховищі після атаки безпілотників.