Еще один резервуар взорвался на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области

В Пролетарске Ростовской области на нефтебазе взорвался очередной резервуар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Отмечается, что число пострадавших спасателей выросло до 47.
По информации местного телеграм-канала, появилась угроза разгерметизации керосиновых цистерн.
Нефтехранилище в Пролетарске горит уже пятый день после атаки украинских дронов.
Осторожно! На видео звучит нецензурная брань.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области России священники РПЦ молитвами «помогают» тушить пожар на нефтебазе, вспыхнувший после атаки украинских дронов.
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