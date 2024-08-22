Еще один резервуар взорвался на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области

Очередной резервуар взорвался на нефтебазе в Ростовской области России в результате пожара после атаки украинских дронов. Фото: Это Ростов/Telegram

В Пролетарске Ростовской области на нефтебазе взорвался очередной резервуар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Отмечается, что число пострадавших спасателей выросло до 47.

По информации местного телеграм-канала, появилась угроза разгерметизации керосиновых цистерн.

Нефтехранилище в Пролетарске горит уже пятый день после атаки украинских дронов.

Осторожно! На видео звучит нецензурная брань.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области России священники РПЦ молитвами «помогают» тушить пожар на нефтебазе, вспыхнувший после атаки украинских дронов.