Украина уже готовит ответ на сегодняшнюю массированную атаку РФ – Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: личная страница Умерова в Фейсбук

Россия снова ударила по украинским городам. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура.

«Это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага. Украина готовит ответы. Оружие собственного производства», – отметил он.

Напомним, что 26 августа Россия атаковала 15 областей Украины, в результате чего есть погибшие и раненые. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура, зафиксированы повреждения объектов.