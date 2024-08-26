Україна вже готує відповідь на сьогоднішню масовану атаку РФ – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: особиста сторінка Умєрова у Фейсбук

Росія знову вдарила по українських містах. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров.

За його словами, постраждали мирні люди, зруйновані будинки, порушена критична інфраструктура.

«Це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога. Україна готує відповіді. Зброя власного виробництва», – наголосив він.

Нагадаємо, що 26 серпня Росія атакувала 15 областей України, внаслідок чого є загиблі та поранені. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура, зафіксовані пошкодження об'єктів.