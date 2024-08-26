В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми: туда попала Константиновка

Заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Фото: Донецкая ОВА

26 августа на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением ситуации безопасности приняли решение начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из еще нескольких населенных пунктов Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Семьи с детьми эвакуируют из следующих населенных пунктов:

Константиновская территориальная громада: Константиновка, Ижевка, Безымянное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Предтечино, Ступочки, Стенки, Федоровка, Червоное;

Селидовская территориальная громада: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.

Напомним, что россияне вербуют молодежь на оккупированных территориях Украины.