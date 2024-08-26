В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми: туда попала Константиновка

26 августа на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением ситуации безопасности приняли решение начать принудительную эвакуацию детей с родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из еще нескольких населенных пунктов Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Семьи с детьми эвакуируют из следующих населенных пунктов:
Напомним, что россияне вербуют молодежь на оккупированных территориях Украины.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях