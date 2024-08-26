В Донецькій области розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: туди потрапила Костянтинівка

Засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Фото: Донецька ОВА

26 серпня на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації ухвалили рішення розпочати примусову евакуацію дітей з батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками із ще кількох населених пунктів Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Сім'ї з дітьми евакуюють з наступних населених пунктів:

Костянтинівська територіальна громада: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Нелипівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне;

Селидівська територіальна громада: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

Нагадаємо, що росіяни вербують молодь на окупованих територіях України.