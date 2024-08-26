В Донецькій области розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: туди потрапила Костянтинівка

26 серпня на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації ухвалили рішення розпочати примусову евакуацію дітей з батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками із ще кількох населених пунктів Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Сім'ї з дітьми евакуюють з наступних населених пунктів:
Нагадаємо, що росіяни вербують молодь на окупованих територіях України.
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