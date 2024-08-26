ДТП в Покровском районе: спасатели деблокировали двух пострадавших из искореженного автомобиля

25 августа на автодороге между городами Доброполье и Белицкое Покровского района Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль въехал в дерево, спасатели деблокировали из транспорта пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГЧС.



«В Главное управление поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В результате столкновения легкового автомобиля с деревом в машине были заблокированы двое мужчин», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в кабине автомобиля Hyundai были заблокированы водитель и пассажир. Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали мужчин, пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.



Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.



Ранее мы писали, что в Константиновке Донецкой области 18 августа произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента водитель легковушки оказался заблокирован.