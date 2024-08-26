ДТП у Покровському районі: рятувальники деблокували двох постраждалих з понівеченого автомобіля

25 серпня на автодорозі між містами Добропілля та Білицьке Покровського району Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль в’їхав у дерево, рятувальники деблокували з транспорту постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«До Головного управління надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом у машині було заблоковано двох чоловіків», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у кабіні автомобіля Hyundai було заблоковано водія та пасажира. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували чоловіків, які постраждали госпіталізували до медичного закладу.



Фахівці встановлюють причини та обставини події.



Раніше ми писали, що у Костянтинівці Донецької області 18 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту водій легковика виявився заблокованим.