Православный храм на Донетчине снова пострадал под российским огнем

Российские войска 25 и 26 августа обстреляли храмы в Сумской и Донецкой областях, сообщает пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ).



Так, 25 августа в результате авиационного обстрела пострадал храм Сумской епархии в одном из поселков Бездрицкой сельской громады. А 26 августа в очередной раз пострадал храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Новоэкономическое в Донецкой области.

В храме Сумской епархии взрывной волной повреждены потолок, кровля, двери, выбиты окна.

А в Новоэкономическом в результате прямого попадания уничтожен купол храма.



Ранее, 8 июля, в результате обстрела храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы претерпел значительные разрушения снаружи и внутри. Тогда были разбиты окна, разрушены стены, потолок, алтарная часть.