Православний храм на Донеччині знову постраждав під російським вогнем

Російські війська 25 та 26 серпня обстріляли храми у Сумській та Донецькій областях, повідомляє пресслужба Української православної церкви (УПЦ).



Так, 25 серпня внаслідок авіаційного обстрілу постраждав храм Сумської єпархії в одному із селищ Бездрицької сільської громади. А 26 серпня вкотре постраждав храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці у селищі Новоекономічне у Донецькій області.

У храмі Сумської єпархії вибуховою хвилею пошкоджено стелю, покрівлю, двері, вибито вікна.

А в Новоекономічному внаслідок прямого влучення знищено купол храму.



Раніше, 8 липня, внаслідок обстрілу храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці зазнав значних руйнувань зовні та всередині. Тоді було розбито вікна, зруйновано стіни, стелю, вівтарну частину.