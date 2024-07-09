РФ разрушила 100-летний храм УПЦ в Покровском районе

Россияне атаковали храм в Донецкой области. Фото: УПЦ

В поселке Новоэкономическое Покровского района Донецкой области в связи с российской атакой разрушен храм Украинской Православной Церски (УПЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале.



Как отмечается, подвергся разрушениям храм в честь Пречистого Рождества Богородицы. На обнародованных кадрах можно увидеть, что в результате российского обстрела разбиты окна, разрушены стены, потолок и алтарная часть.



Известно, что храму было 110 лет, святыня оставалась целой и во времена большевистской власти, и во времена Второй мировой войны.



Ранее мы писали, что город Мирноград Донецкой области попал под обстрел сегодня ночью, 9 июля. В результате атаки есть повреждения.