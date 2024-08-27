Армия РФ оккупировала Птичье и продвинулась в Новогродовке на Донетчине – DeepState

Российские войска оккупировали поселок Птичье Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Также захватчики продвинулись в городе Новогродовка и его окрестностях, поселке Пивничное, селах Карловка, Мемрик, Красный Яр и Михайловка на Донетчине.
Кроме того, россияне продвинулись вблизи сел Калиново в Донецкой области и Песчаное на Харьковщине.
Напомним, что войска РФ прорвали укрепления в Новогродовке на пути к Покровску.
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