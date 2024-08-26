Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ прорвали укрепления в Новогродовке на пути к Покровску — исследователи

26 августа 2024, 19:41

Войска РФ прорвали укрепления в Новогродовке на пути к Покровску — исследователи

Войска РФ прорвали укрепления в Новогродовке на пути к Покровску — исследователи

На Покровском направлении российские войска смогли прорвать фортификационные укрепления Сил обороны Украины в районе города Новогродовка в Донецкой области. Это следует из онлайн-карты финского OSINT-проекта Black Bird Group, составленной на основе спутниковых снимков.

Бои идут уже в самой Новогродовке, отмечал ранее украинский исследовательский проект DeepState. Этот небольшой город находится на пути к Покровску, который, в свою очередь, является стратегической целью для оккупационной армии РФ.

Что стало причиной такого быстрого прорыва обороны в этом районе, на данный момент достоверно неизвестно. Генеральный штаб ВСУ ситуацию не комментировал.

Вместе с тем издание The Economist пишет, что украинские командиры называют разные причины продвижения сил РФ на Покровском направлении. Так, одни говорят, что снарядов не хватает, а противник стреляет в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику — малые пехотные атаки, планирующие авиабомбы, новые виды радиоэлектронной борьбы.

Но, как предполагает издание, в основе неудач лежат истощение и проблемы с кадрами. «Люди не из стали», — говорит полковник Павел Федосенко. Украинские войска не получают отдыха, отмечет он. Некоторые остаются на передовой по 30-40 дней подряд. «Дублин», боец 59-й бригады к юго-востоку от Покровска, знает солдат, которые находятся на месте уже более двух месяцев. Двое из них перенесли инсульт. Проблемы Сил обороны Украины усугубляются «идиотскими» приказами, считает он.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте
Места
Покровск Новогродовка

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:32
В оккупированном Антраците Луганской области сгорел пассажирский автобус
12:59
На захваченной Луганщине в больницах отсутствуют свободные места, лекарства и медики для гражданских
11:20
Российские военные штурмуют Новогродовку в Донецкой области — Генштаб ВСУ
07:20
Российские войска продвинулись возле Торецка и в черте города — ISW
23:36
Главное за день: Удар по гостинице в Краматорске. Угольная отрасль и война
23:31
Главное за день: Обмены пленными. Пожар на складе боеприпасов под Воронежем
15:13
Жители оккупации тоже отмечают День независимости Украины — фотоакция
00:09
Главное за день: Армия РФ продвигается к Покровску. Клименко снова приехал на Донбасс
21:44
День шахтера на Донбассе — без шахт, Донецк тонет в мусоре: дайджест ►
20:45
Оккупированная Горловка под обстрелом: в «ДНР» показали последствия
16:23
Беглый министр времен Януковича снова приехал на оккупированный Донбасс
15:01
В оккупированном Донецке не осталось шахт, которые добывают уголь
13:51
В Мариуполе гремели взрывы, поднялся дым
11:15
«Борьба продолжается»: в оккупированном Донецке в разных частях города появился флаг Украины
08:10
Россияне вербуют молодежь на оккупированных территориях Украины — ЦНС
23:03
Обстрелы Донецка и Горловки: в «ДНР» заявили о 15 пострадавших
23:03
Главное за день: РФ захватила три села на Донбассе. ВСУ продвигаются в Курской области
16:58
«Подвал смерти»: россияне своих же военных держат «под замком» в психбольнице оккупированного Донецка
16:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:22
«Это нехорошие новости для фронта»: РФ использует построенную железную дорогу в Мариуполь для перевозки топлива
все новости
20:50
После массового удара РФ к вечеру ситуация с энергоснабжением Украины усложнилась
19:41
Войска РФ прорвали укрепления в Новогродовке на пути к Покровску — исследователи
19:20
Число пострадавших во время удара по Краматорску возросло
18:59
Подразделения ВСУ усилят на Покровском направлении — Зеленский
17:37
ДТП в Покровском районе: спасатели деблокировали двух пострадавших из искореженного автомобиля
17:35
Ситуация на фронте: В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на Покровском направлении
17:03
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми: туда попала Константиновка
16:57
РФ атаковала Киевскую ГЭС: проезд по дамбе восстановят вечером
16:32
В оккупированном Антраците Луганской области сгорел пассажирский автобус
16:03
Украина уже готовит ответ на сегодняшнюю массированную атаку РФ – Умеров
14:55
В России на Омском НПЗ произошел взрыв, есть пострадавшие
14:53
В Киевской области повреждены два энергообъекта: есть пострадавшие, среди них — ребенок
13:59
Из прифронтового поселка под Покровском эвакуировали трех людей
13:52
Погибший в Краматорске сотрудник Reuters был советником по вопросам безопасности
13:39
РФ выпустила сотни ракет и дронов: Зеленский рассказал о самой масштабной атаке на Украину
12:59
На захваченной Луганщине в больницах отсутствуют свободные места, лекарства и медики для гражданских
11:57
В Одесской области в результате удара россиян пострадали четыре человека, среди них — ребенок
11:56
Центр Константиновки снова под обстрелом, сообщают о раненых
11:39
«Ситуация в энергетике сложная», – Минэнерго о массированной атаке РФ на Украину
11:20
Российские военные штурмуют Новогродовку в Донецкой области — Генштаб ВСУ
все новости
ВИДЕО
В оккупированном Антраците Луганской области сгорел пассажирский автобус В оккупированном Антраците Луганской области сгорел пассажирский автобус
26 августа, 16:32
На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России прогремел взрыв и начался пожар. Фото: Baza В России на Омском НПЗ произошел взрыв, есть пострадавшие
26 августа, 14:55
Последствия атак россиян на Волыни. Фото: ГСЧС РФ выпустила сотни ракет и дронов: Зеленский рассказал о самой масштабной атаке на Украину
26 августа, 13:39
Поврежденный обломками «Шахеда» многоквартирный дом в Луцке. Фото: кадр из видео В Луцке обломки «Шахеда» рухнули на многоквартирный дом, атакован объект инфраструктуры: известно об одном погибшем
26 августа, 09:58
Обломки беспилотника упали на самое высокое здание в Поволжье. Фото: ASTRA В России заявили о сбитии дронов, летевших в направлении военных аэродромов в Саратовской области
26 августа, 08:10
Украинские военные наносят удары по военной техники россиян. Фото: кадр с видео На Краматорском направлении пограничники уничтожили ЗРК «Стрела-10» и танк Т-62 оккупантов
25 августа, 15:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор