На Покровском направлении российские войска смогли прорвать фортификационные укрепления Сил обороны Украины в районе города Новогродовка в Донецкой области. Это следует из онлайн-карты финского OSINT-проекта Black Bird Group, составленной на основе спутниковых снимков.



Бои идут уже в самой Новогродовке, отмечал ранее украинский исследовательский проект DeepState. Этот небольшой город находится на пути к Покровску, который, в свою очередь, является стратегической целью для оккупационной армии РФ.

Что стало причиной такого быстрого прорыва обороны в этом районе, на данный момент достоверно неизвестно. Генеральный штаб ВСУ ситуацию не комментировал.

Вместе с тем издание The Economist пишет, что украинские командиры называют разные причины продвижения сил РФ на Покровском направлении. Так, одни говорят, что снарядов не хватает, а противник стреляет в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику — малые пехотные атаки, планирующие авиабомбы, новые виды радиоэлектронной борьбы.



Но, как предполагает издание, в основе неудач лежат истощение и проблемы с кадрами. «Люди не из стали», — говорит полковник Павел Федосенко. Украинские войска не получают отдыха, отмечет он. Некоторые остаются на передовой по 30-40 дней подряд. «Дублин», боец 59-й бригады к юго-востоку от Покровска, знает солдат, которые находятся на месте уже более двух месяцев. Двое из них перенесли инсульт. Проблемы Сил обороны Украины усугубляются «идиотскими» приказами, считает он.