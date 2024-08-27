Армія РФ окупувала Птиче та просунулась у Новогродівці на Донеччині – DeepState

Окуповане селище Птиче на Донеччині. Фото: карта DeepState

Російські війська окупували селище Птиче Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Також загарбники просунулися у місті Новогродівка та його околицях, селищі Північне, селах Карлівка, Мемрик, Красний Яр та Михайлівка на Донеччині.

Крім того, росіяни просунулися поблизу сіл Калинове в Донецькій області та Піщане на Харківщині.

Нагадаємо, що війська РФ прорвали укріплення у Новогродівці на шляху до Покровська.