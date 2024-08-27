Город Константиновка Донецкой области ночью был обстрелян войсками РФ

Последствия ночного обстрела Константиновки в Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка/Telegram

В ночь на 27 августа российские военные в очередной раз обстреляли Константиновку Донецкой области. Под огнем оказался частный сектор на Левобережье. Об этом сообщил телеграм-канал «Типичная Константиновка».

Отмечается, что некоторые дома получили серьёзные повреждения.

«Люди, к счастью, живы и физически серьезно не пострадали, хотя в этот момент и находились дома», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 августа Донецкая областная военная администрация приняла решение о принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов Константиновской громады и города Константиновка.