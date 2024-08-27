Місто Костянтинівка Донецької області вночі було обстріляне військами РФ

Наслідки нічного обстрілу Костянтинівки на Донеччині. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

У ніч проти 27 серпня російські військові вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області. Під вогнем опинився приватний сектор на Лівобережжі. Про це повідомив телеграм-канал «Типова Костянтинівка».

Зазначається, що деякі будинки зазнали серйозних пошкоджень.

«Люди, на щастя, живі і фізично серйозно не постраждали, хоча в цей момент і знаходилися вдома», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із населених пунктів Костянтинівської громади та міста Костянтинівка.