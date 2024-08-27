Армия РФ 9 раз атаковали Донетчину за сутки: разрушены дома, есть пострадавший

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 26 августа, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. Под удар россиян попали три районы региона, в частности, Покровский, Краматорский и Бахмутский. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Курахово поврежден дом, в Успеновке — агропредприятие. В Покровске обстреляна промзона. Под огнем Марьинская, Гродовская и Мирноградская громады.

Краматорский район. В Лиманской громаде разрушено 5 домов в Торском и 4 в Заречном, повреждены 3 базы отдыха в Щуровом. В Малиновке Николаевской громады поврежден дом. В Константиновке ранен человек, повреждены 4 частных дома, многоэтажка, линия электропередач и 2 автомобиля.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Обстреляны Северск, Серебрянка и Дроновка.



Ранее мы писали, что в ночь на 27 августа российские военные в очередной раз обстреляли Константиновку Донецкой области. Под огнем оказался частный сектор на Левобережье.