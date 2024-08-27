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Армия РФ 9 раз атаковали Донетчину за сутки: разрушены дома, есть пострадавший

27 августа 2024, 10:22

Армия РФ 9 раз атаковали Донетчину за сутки: разрушены дома, есть пострадавший

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 26 августа, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. Под удар россиян попали три районы региона, в частности, Покровский, Краматорский и Бахмутский. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

Ситуация в регионе следующая:

Покровский район. В Курахово поврежден дом, в Успеновке — агропредприятие. В Покровске обстреляна промзона. Под огнем Марьинская, Гродовская и Мирноградская громады.

Краматорский район. В Лиманской громаде разрушено 5 домов в Торском и 4 в Заречном, повреждены 3 базы отдыха в Щуровом. В Малиновке Николаевской громады поврежден дом. В Константиновке ранен человек, повреждены 4 частных дома, многоэтажка, линия электропередач и 2 автомобиля.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Обстреляны Северск, Серебрянка и Дроновка.

Ранее мы писали, что в ночь на 27 августа российские военные в очередной раз обстреляли Константиновку Донецкой области. Под огнем оказался частный сектор на Левобережье. 

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