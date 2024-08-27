Армія РФ 9 разів атакувала Донеччину за добу: зруйновано будинки, є постраждалий

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 26 серпня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Під удар росіян потрапили три райони регіону, зокрема Покровський, Краматорський та Бахмутський. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Кураховому пошкоджено будинок, в Успенівці — агропідприємство. У Покровську обстріляна промзона. Під вогнем Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 5 будинків у Торському і 4 в Зарічному, пошкоджено 3 бази відпочинку у Щуровому. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, лінію електропередач і 2 автомобілі.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 господарчі споруди. Обстріляні Сіверськ, Серебрянка і Дронівка.



Раніше ми писали, що в ніч проти 27 серпня російські військові вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області. Під вогнем опинився приватний сектор на Лівобережжі.