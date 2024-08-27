Готовил ракетные удары по госпиталям и аэродромам на Донетчине: СБУ задержала агента разведки РФ

Задержанный агент российской разведки. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который корректировал ракетно-дроновые удары РФ по Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Среди приоритетных целей россиян были военные госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение и реабилитацию украинские защитники. Также агрессор надеялся разведать локации оперативных аэродромов на территории региона.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, российская разведка завербовала жителя Краматорска. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за собственных антиукраинских комментариев в российских соцсетях. Дальнейшая коммуникация между агентом и его куратором проходила через один из мессенджеров. В ходе дистанционного общения оба использовали вымышленные никнеймы для конспирации.

Однако Служба безопасности установила личности представителя страны-агрессора и российского агента, поэтапно задокументировав их преступления. Так, куратор присылал агенту гугл-карты интересовавших его районов. Информатор наносил на карты разведданные, прибавлял описание и объяснение, после чего передавал российской спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. У задержанного изъяли телефон и компьютерную технику, которые он использовал для переписки с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала агента российского спецназа, который готовил прорыв обороны ВСУ в Донецкой области.