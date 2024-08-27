Готував ракетні удари по шпиталях та аеродромах на Донеччині: СБУ затримала агента розвідки РФ

Затриманий агент російської розвідки. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який коригував ракетно-дронові удари РФ по Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Серед пріоритетних цілей росіян були військові шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування та реабілітацію українські захисники. Також агресор сподівався розвідати локацію оперативних аеродромів на території регіону.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, російська розвідка завербувала жителя Краматорська. У поле зору окупантів чоловік потрапив через власні антиукраїнські коментарі в російських соцмережах. Подальша комунікація між агентом та його куратором проходила через один з месенджерів. У ході дистанційного спілкування обидва використовували вигадані нікнейми для конспірації.

Однак Служба безпеки встановила особи представника країни-агресора та російського агента, поетапно задокументувавши їхні злочини. Так, куратор надсилав агенту гугл-карти районів, що його цікавили. Інформатор наносив на карти розвіддані, додавав опис та пояснення, після чого передавав російській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання. У затриманого вилучили телефон та комп'ютерну техніку, які він використовував для листування з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала агента російського спецназу, який готував прорив оборони ЗСУ у Донецькій області.