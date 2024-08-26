Війська РФ прорвали укріплення в Новогродівці на шляху до Покровська

На Покровському напрямку російські війська змогли прорвати фортифікаційні укріплення Сил оборони України в районі міста Новогродівка Донецької області. Це випливає з онлайн-карти фінського OSINT-проєкту Black Bird Group, складеної на основі супутникових знімків.



Бої точаться вже в самій Новогродівці, зазначав раніше український дослідницький проєкт DeepState. Це невелике місто знаходиться на шляху до Покровська, яке, своєю чергою, є стратегічною метою для окупаційної армії РФ.

Що спричинило такий швидкий прорив оборони в цьому районі, на цей час остаточно невідомо. Генеральний штаб ЗСУ ситуацію не коментував.

Водночас видання The Economist пише, що українські командири називають різні причини просування сил РФ на Покровському напрямку. Так, одні кажуть, що снарядів не вистачає, а супротивник стріляє вдесятеро більше. Інші вказують на російську тактику — малі піхотні атаки, авіабомби, нові види радіоелектронної боротьби.



Але, як припускає видання, в основі невдач лежать виснаження та проблеми з кадрами. «Люди не зі сталі», — каже полковник Павло Федосенко. Українські війська не мають відпочинку, зазначає він. Деякі залишаються на передовій по 30-40 днів поспіль. «Дублін», боєць 59-ї бригади на південний схід від Покровська, знає солдатів, що перебувають на місці вже понад два місяці. Двоє з них перенесли інсульт. Проблеми Сил оборони України ускладнюються «ідіотськими» наказами, вважає він.