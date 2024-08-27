Армія РФ захопила Новогродівку на Донеччині — українські військові

Українські військові повідомляють про відхід із Новогродівки на Покровському напрямку на Донеччині. Карта DeepState

Російські війська захопили населений пункт Новогродівка на Покровському напрямку у Донецькій області. Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади у своєму неофіційному телеграм-каналі.



«Новогродівку втрачено. Невелика частина у териконів — питання сьогоднішнього дня. По тому, як росіяни зуміли взяти місто з населенням 14 тисяч осіб практично за 3 дні, можна говорити про своєрідний антирекорд війни», — йдеться у повідомленні.



Також про те, що ЗСУ залишили Новогродівку, повідомив боєць Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) із позивним «Дацик» у телеграм-каналі «Я — штурмовик». Він зазначив, що росіяни стали ближчими до Покровська, а також «підтискають фронт» біля Торецька.

Офіційної інформації від Генштабу про відхід ЗСУ з Новогродівки на цю годину немає.



Раніше повідомлялося, що війська РФ прорвали укріплення ЗСУ у Новогродівці на шляху до Покровська.