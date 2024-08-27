Курская операция – один из пунктов плана победы Украины: Зеленский передаст его Байдену, Трампу и Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Курская операция не связана ни с одним из пунктов «формулы мира». Об этом во время пресс-конференции на форуме «Украина 2024. Независимость» сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Курская операция связана со вторым саммитом мира.

«Потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины», – заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что этот план очень важен для Украины.

«Одно из направлений, часть которого уже сделана – это Курская область. Второе направление – это стратегическое место Украины в мировой инфраструктуре безопасности. Третье направление – это мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление – экономическое. Об этом подробно говорить не буду. План подготовлен. Думаю справедливо, что этот план я представлю сначала президенту Соединенных Штатов. От него зависит успех этого плана. Думаю, в сентябре на встрече ему представлю план. И думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу», – сказал он.

Напомним, что ВСУ контролируют уже 100 населенных пунктов в Курской области.