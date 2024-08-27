ВСУ контролируют 100 населенных пунктов в Курской области: взяты в плен почти 600 военных РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: личная страница Сырского в Телеграм

По состоянию на 27 августа ВСУ взяли под контроль 1294 квадратных километра территории и 100 населенных пунктов в Курской области. Об этом во время своего выступления на форуме «Украина 2024. Независимость» сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также, по его словам, благодаря успешным действиям украинские войска существенно пополнили «обменный фонд».

«На этом направлении в плен взято 594 военнослужащих ВС РФ», – рассказал Сырский.

Напомним, что ВСУ контратаковали и на два километра продвинулись в Харьковской области.