Курська операція – один із пунктів плану перемоги України: Зеленський передасть його Байдену, Трампу та Гарріс

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Курська операція не пов'язана з жодним із пунктів «формули миру». Про це під час пресконференції на форумі «Україна 2024. Незалежність» повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Курська операція пов'язана із другим самітом миру.

«Бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України», – заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що цей план є дуже важливим для України.

«Один із напрямків, частину якого вже зроблено – це Курська область. Другий напрямок – це стратегічне місце України у безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок – це потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок – економічний. Про це докладно не говоритиму. План підготовлено. Думаю, справедливо, що цей план я представлю спочатку президенту Сполучених Штатів. Від нього залежить успіх цього плану. Думаю, у вересні на зустрічі йому презентую план. І думаю, що правильно передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу», – сказав він.

Нагадаємо, що ЗСУ контролюють уже 100 населених пунктів у Курській області.