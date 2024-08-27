Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства

Было успешное испытание первой украинской баллистической ракеты. Об этом во время пресс-конференции на форуме «Украина 2024. Независимость» сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, для таких результатов сотрудники оборонных предприятий работают 24/7.

Напомним, что во время этой пресс-конференции Зеленский назвал Курскую операцию одним из пунктов плана победы Украины, который он передаст Джо Байдену, Дональду Трампу и Камале Харрис.