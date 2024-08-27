Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

Було успішне випробування першої української балістичної ракети. Про це під час пресконференції на форумі «Україна 2024. Незалежність» повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, для таких результатів співробітники оборонних підприємств працюють 24/7.

Нагадаємо, що під час цієї пресконференції Зеленський назвав Курську операцію одним із пунктів плану перемоги України, який він передасть Джо Байдену, Дональду Трампу та Камалі Харріс.