В трех громадах Донетчины изменили комендантский час

В Селидовской, Кураховской и Константиновской громадах Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа. Распоряжение вступает в силу во вторник, 27 августа. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Отныне во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской громады ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской громады — с 17:00 до 9:00», — отметил он.



Соответствующее распоряжение было подписано 26 августа.



Филашкин в очередной раз призвал жителей Донетчины эвакуироваться., а тех, кто до сих пор остается в области — соблюдать комендантский час.



Ранее мы писали, что с 12 августа в Донецкой области действуют новые правила комендантского часа. Так, в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, ограничения будут действовать с 21:00 до 05:00. В населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00.



Кроме того, в Новогродовке Донецкой области власти ввели более жесткий комендантский час. Жители могут находиться на улице только четыре часа в сутки.