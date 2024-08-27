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У трьох громадах Донеччини змінили комендантську годину

27 серпня 2024, 17:44

У трьох громадах Донеччини змінили комендантську годину

У Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області почнуть діяти нові правила комендантської години. Розпорядження набирає чинності у вівторок, 27 серпня. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

 «Відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади — з 17:00 до 9:00», — зазначив він.

Відповідне розпорядження було підписано 26 серпня.

Філашкін вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися, а тих, хто досі залишається в області — дотримуватись комендантської години.

 Раніше ми писали, що з 12 серпня на Донеччині діють нові правила комендантської години.Так, у населених пунктах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, обмеження діятимуть з 21:00 до 05:00. У населених пунктах, що розташовані від лінії фронту менш ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

Крім того, в Новогродівці Донецької області влада ввела більш жорстку комендантську годину. Мешканці можуть перебувати на вулиці лише чотири години на добу.

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ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область Костянтинівка Курахове Селидове
Інше
комендантська година

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